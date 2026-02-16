تصعيد خطير.. الحرس الثوري الإيراني يطلق مناورات عسكرية في مضيق هرمز

وذكر التلفزيون الإيراني انه من بين الأهداف الرئيسية لهذه استعراض جاهزية الوحدات العملياتية التابعة للحرس الثوري الإيراني البحرية.وأضاف، ان " المناورات تقوم على تدريبات استخباراتية والتصدي لأي تهديد أمني بحري".وأشار الى ان " مراجعة الخطط الأمنية وسيناريوهات العمليات المضادة للعسكرية للحرس الثوري الإيراني استجابةً للتهديدات الأمنية والعسكرية المحتملة في منطقة ".