الشيخ نعيم قاسم: تركيز الحكومة اللبنانية على نزع السلاح خطيئة كبرى

وقال الشيخ قاسم في تصريحات صحفية ان" ما تقوم به الحكومة بالتركيز على نزع السلاح خطيئةكبرى لأن ذلك يحقق أهداف العدو الصهيوني".واضاف:" نريد أن يتسلح لضبط الأمن وتحقيق السيادة في مواجهة العدو الصهيوني"، موضحا، انه "نحن لا نريد الحرب ولا نسعى إليها لكننا لن نستسلم ومستعدون للدفاع في مواجهة العدوان".واكد ان "العدو يعتبر بهذه الطريقة يحقق لهم مكتسبات ولدينا ما يمكننا من الدفاع ويعلمون أن نتيجة أي حرب غير مضمونة"، مبينا: "نحن شركاء في هذا الوطن وهذه الأرض أجدادنا عاشوا فيها وشهداؤنا رووها بدمائهم ومناطقنا تتحمل نتائج وعبء العدوان".وبين انه "إذا أردتم الاستسلام عدلوا الدستور لأن الدستور يقول باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير الاراضي اللبنانية"، مشيرا إلى ان" كل الخزي والعار أن يدعو بعضهم إلى الفتنة وقتال الجيش لشريحة من الناس والمقاومة لأنه موعود بمكاسب سياسية".واختتم الشيخ قاسم بالقول:"نحن مع والسيادة الكاملة والتحرير ونحن ضد كل أشكال الفتنة ومع استراتيجية ".