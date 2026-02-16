القبض على رجل قتل زوجته بـ41 طعنة وهرب

نجحت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية بمصر في إنهاء رحلة هروب المتهم بقتل زوجته داخل مسكنهما بمنطقة شارع البهي التابعة لقسمأول ، بعدما تم تحديد مكان اختبائه وضبطه عقب ثلاثة أيام من فراره.جاءت عملية الضبط بعد تحريات مكثفة قادها فريق البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، حيث توصلت الجهود إلى تحديد موقع المتهم داخل إحدى الشقق السكنية بمحافظة دمياط، ليتم مداهمة المكان وإلقاء القبض عليه في الحال.وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول ، يفيد بوقوع حادث مأساوي في منطقة شارع البهي، إثر إقدام زوج على إنهاء حياة زوجته مستخدمًا سكينًا، مسددًا لها عدة طعنات متفرقة في أنحاء جسدها.على الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أول المحلة إلى موقع البلاغ،حيث تبين مقتل سيدة تُدعى . ع، تبلغ من العمر 38 عامًا، على يد زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما، بعدما وجه لها 41 طعنة في مواضع متفرقة من جسدها.وتم نقلها إلى العام، حيث تبين وفاتها في الحال، ثم أودع الجثمان بالمشرحة، وعُرض لاحقًا على الطب الشرعي بقرار من .وأظهرت التحريات الأولية أن الجريمة وقعت على خلفية نزاعات أسرية بين الزوجين، فيما كثفت جهودها لتعقب المتهم، إلى أن أسفرت عمليات البحث والتحري عن تحديد مكانه وضبطه بعد تنسيق أمني موسع بين المديريتين.في السياق ذاته، أفاد تقرير الطب الشرعي بأن الجثمان يحمل 41 طعنة متفرقة كانت السبب المباشر في الوفاة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم على ذمة القضية، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة.