احمد الشرع: لسنا برفاهية للدخول في خلافات فكرية عمرها قرون

وأشار الرئيس السوري إلى أن "من المهم العمل وفق خطة صحيحة وأن نركّز فيها على ما ينفع الناس".وأضاف خلال مشاركته في ندورة حوارية في إطار مؤتمر الأوقاف الأول تحت عنوان "وحدة الخطاب الإسلامي" في قصر المؤتمرات بدمشق: "التحديات في كثيرة وكبيرة جداً حيث تراكم الفساد الإداري والتنظيمي لأكثر من 60 عاماً، إضافة إلى حجم الدمار الهائل في البنية التحتية وجميع قطاعات ومناحي الحياة".وتابع: "أعتقد أن تقييم أداء السنة الماضية يجب أن يكون من قبل الشعب، لأنه هو المراقب لأداء الحكومة الحالية، لكن من واجبي أن أضع الناس بصورة الأوضاع في سوريا".ولفت إلى إجراء إصلاحات كثيرة في عدد من الوزارات، "وكذلك في علاقات سوريا العربية والدولية، ونسعى لبناء اقتصادي متوازن ومسار تنموي سليم".ونوّه بأنه خلال العام الماضي "تم تأسيس بنية كبيرة في سوريا، ونحن نلجأ إلى معايير لتقييم الأداء بشكل علمي ودقيق حتى تكون خطواتنا صحيحة".واكمل، ان " "وحدة الخطاب الإسلامي" خطوة في الاتجاه الصحيح لأنه يساهم في التوازن ووحدة الكلمة وعدم التشتت في خلافات جزئية وتفصيلية".واردف: "المنبر وأي موقع لمخاطبة العامة هو بحد ذاته أمانة، والكلمة أمانة في فم قائلها، وعقول الناس أمانة عند خطيب المنبر".واوضح ان "دور الخطباء في المساجد مهم في توعية الناس وتربية الجيل الجديد، ونحن نتشارك مهمة قيادة المجتمع مع الخطباء والمدارس ووسائل الإعلام".وبين ان "توجيه الرأي العام والسلوكيات المجتمعية يشترك فيه عدة قطاعات في الدولة منها التربية والتعليم العالي والمساجد، لذلك يجب أن تقوم كل مؤسسة بواجبها بشكل كامل".