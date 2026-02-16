انفجار سيارة في سوريا (صور)

وبحسب المعلومات الأولية، سمع دوي انفجار عنيف في محيط سلطان الأطرش، وسط أنباء عن وقوع إصابات، دون توفر حصيلة دقيقة حتى اللحظة.ولم تتضح بعد ملابسات الحادثة أو الجهة المسؤولة، فيما شهدت المنطقة استنفارا أمنيا وتحركا لفرق الإسعاف إلى موقع الانفجار.