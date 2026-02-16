ألف طن من اليورانيوم في مرمى داعش.. قنبلة قذرة محتملة تهدد هذه الدول

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
صمون وزعتر
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اعتقال عصابة للسطو المسلح احتجزت عائلة في البصرة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556253-639068557499039509.jpg
ألف طن من اليورانيوم في مرمى داعش.. قنبلة قذرة محتملة تهدد هذه الدول
دوليات
2026-02-16 | 11:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,527 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
يتصاعد القلق الأمني في منطقة الساحل الأفريقي مع بروز خطر غير تقليدي يتمثل في مخزون ضخم من اليورانيوم في النيجر بات قريباً من مناطق نشاط تنظيم
داعش
، في وقت تعاني فيه الدولة من هشاشة أمنية وصراع نفوذ دولي.
ولم تعد القضية مجرد ملف موارد طبيعية أو نزاع تجاري، بل تحوّلت إلى سيناريو أمني مفتوح على احتمالات خطرة، إذا ما أصبحت هذه المواد هدفاً مباشراً لجماعات متشددة مثل
داعش
، وفقاً لتحقيق موسّع نشرته صحيفة "فايننشال تايمز".
وبدأت القصة مع نقل نحو ألف طن من اليورانيوم المركز من مناجم "أرليت" في شمال النيجر إلى محيط العاصمة نيامي، بعد قرارات تأميم لقطاع التعدين من قبل السلطات في نيامي.
وبينما اعتُبرت الخطوة داخلياً إعلان قطيعة مع الإرث الفرنسي في إدارة
المناجم
، رأت فيها شركة "أورانو" النووية الفرنسية مصادرة لأصول متنازع عليها، وبدأت مساراً قانونياً لمنع بيع الشحنة أو نقلها.
المادة المخزنة هي ما يُعرف بـ"الكعكة الصفراء"، وهي يورانيوم مُركّز يُستخدم في وقود المفاعلات النووية، ويمكن نظرياً تخصيبه بدرجات أعلى. وتكمن المشكلة في أن هذا المخزون موجود حالياً في قاعدة جوية قرب مطار نيامي، وهو موقع تعرّض لهجوم مسلح في يناير تبنّاه تنظيم داعش. ورغم أن الهجوم لم يكن يستهدف اليورانيوم مباشرة، إلا أن اقتراب العمليات المسلحة من موقع التخزين رفع مستوى القلق.
وكانت تقارير فرنسية من وسائل إعلام مثل "لوموند" و"فرانس 24" أكدت بدورها أن هجمات داعش وتنظيمات مرتبطة بالقاعدة توسعت في غرب النيجر، وباتت تضغط باتجاه مناطق أقرب إلى العاصمة. ومن شأن هذا التطور أن يجعل أي منشأة استراتيجية أو مخزن لمواد حساسة هدفاً مغرياً، سواء لغايات التخريب أو لتحقيق مكسب دعائي كبير
ضد الحكومة
.
وعرضت السلطات في نيامي الشحنة للبيع، وفتحت قنوات نقاش مع عدة أطراف دولية، بينها
روسيا
والصين، فيما تُقدَّر قيمة المخزون بنحو 240 مليون دولار. لكن العثور على مشترٍ لا يحل المعضلة بالكامل، لأن تصدير الشحنة يتطلب نقلها براً عبر مسارات تمر في مناطق تنشط فيها جماعات مسلحة، ما يفرض مواكبة عسكرية ثقيلة ويزيد احتمالات الاستهداف.
ويحّذر خبراء أمنيون، بحسب ما نقلت عنهم الصحيفة البريطانية، من أن الخطر ليس في تصنيع سلاح نووي، وهو أمر يتطلب قدرات تقنية معقدة، بل في إمكانية استخدام مواد مشعة ضمن "قنبلة قذرة" ذات أثر نفسي وإعلامي واسع. فمجرد الإعلان عن الاستيلاء على يورانيوم كفيل بمنح التنظيمات المتشددة دعاية عالمية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
اسرائيل تهدد بضرب ايران مجددا: صنعت صواريخا تضاهي القنبلة الذرية الصغيرة
02:41 | 2025-12-26
الإطاحة بشبكة قراصنة اخترقت 120 ألف كاميرا للمراقبة في هذه الدولة
08:59 | 2025-12-02
من الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2025؟
09:23 | 2025-12-16
تقرير دولي: العقوبات الاقتصادية تهدد العراق والدولار قد لا يصل
03:45 | 2026-02-03
داعش
يورانيوم
السومرية نيوز
سومرية نيوز
ضد الحكومة
السومرية
المناجم
غرب ال
روسيا
القاع
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
محليات
36.37%
09:01 | 2026-02-16
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
09:01 | 2026-02-16
على خلفية "فيديو الرياض".. البرلمان يستدعي سفير العراق لدى السعودية ويشكل لجنة تحقيقية
سياسة
29.83%
05:22 | 2026-02-15
على خلفية "فيديو الرياض".. البرلمان يستدعي سفير العراق لدى السعودية ويشكل لجنة تحقيقية
05:22 | 2026-02-15
الخسارة الصامتة: كيف تتبخر قيمة سيارتك في السوق العراقي دون أن تشعر؟
محليات
19.89%
02:59 | 2026-02-15
الخسارة الصامتة: كيف تتبخر قيمة سيارتك في السوق العراقي دون أن تشعر؟
02:59 | 2026-02-15
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
13.91%
05:36 | 2026-02-16
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
05:36 | 2026-02-16
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-16
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
ناس برمضان
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
ناس برمضان
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
بال 90
بالـ 90 - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:41 | 2026-02-16
بال 90
بالـ 90 - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:41 | 2026-02-16
سوشيل رمضان
سوشيل رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:34 | 2026-02-16
سوشيل رمضان
سوشيل رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:34 | 2026-02-16
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-16
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
ناس برمضان
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
ناس برمضان
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
بال 90
بالـ 90 - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:41 | 2026-02-16
بال 90
بالـ 90 - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:41 | 2026-02-16
سوشيل رمضان
سوشيل رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:34 | 2026-02-16
سوشيل رمضان
سوشيل رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:34 | 2026-02-16
اخترنا لك
زيلينسكي يعلن الموافقة على مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار
15:11 | 2026-02-16
روسيا تعلن إسقاط 21 طائرة مسيرة أوكرانية
14:28 | 2026-02-16
غوتيريش يطالب إسرائيل بـ"التراجع فورا" عن إجراءاتها بشأن الضفة
14:01 | 2026-02-16
طهران تنفي ارتباط ناقلات نفط بإيران احتجزتها الهند
13:29 | 2026-02-16
اوباما يتراجع عن تصريحاته حول الكائنات الفضائية
13:15 | 2026-02-16
بين الاربعاء والخميس المقبلين.. 5 دول ترجح موعد أول أيام رمضان
13:08 | 2026-02-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.