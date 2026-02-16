تركيا: الخميس أول ايام رمضان

وقالت الرئاسة في بيان تابعته ، ان "رؤية غير ممكنة يوم غد الثلاثاء من أي مكان في العالم العربي والإسلامي ولا حتى من القارتين الأميركيتين".واضافت ان "غرة شهر رمضان سيكون يوم الخميس المقبل".