غارة إسرائيلية تستهدف بلدة جنوبي لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بلدة جنوبي .

وقالت وسائل إعلام دولية، "غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة طلوسة جنوبي ".

بدورها، قالت للاعلام في لبنان، "استهدفت مسيرة معادية سيارة في بلدة طلوسة - قضاء مرجعيون".

الى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، "هاجمنا ناشطا في في منطقة طلوسة بجنوب لبنان".