قيود حرمان جماهير هذه الدول بضمنها العراق من كاس العالم.. فترة الاعتراض انتهت

وتعتزم إدارة وحماية الحدود الأمريكية تشديد قواعد دخول السياح من العديد من الدول.وقد يُطلب من السياح القادمين من ودول أوروبية أخرى تقديم تفاصيل عن نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي كفيسبوك وإنستغرام خلال السنوات الخمس الماضية قبل دخول .ويأتي هذا ضمن خطة قدمتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في كانون الأول 2025.كما ينص اقتراح إدارة الجمارك وحماية الحدود على أنه سيُطلب من المتقدمين للحصول على تأشيرة تقديم معلومات شخصية جديدة، مثل أرقام الهواتف المستخدمة خلال السنوات الخمس الماضية، وعناوين البريد الإلكتروني المستخدمة خلال السنوات العشر الماضية. بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب تقديم معلومات تفصيلية عن أفراد الأسرة، بما في ذلك تواريخ ومكان ميلادهم وأماكن إقامتهم.ماذا عن إرشادات السفارة الصادرة من برلين؟ولم تتناول إرشادات السفر الصادرة عن الحكومة الألمانية بعدُ اللوائح الأمريكية الجديدة، لكنها أحاطت المسافرين علماً بأن السلطات الأمريكية مُخوّلة بتفتيش الأجهزة الإلكترونية، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الهواتف المحمولة، وقراءة بياناتها عند الضرورة، إذا وُجد اشتباه معقول، حسب موقع "تاغسشاو" الألماني (Tagesschau) التابع للقناة الأولى العمومية.وقطاع السياحةمن المتوقع أن ينمو قطاع السياحة والسفر في البلاد بشكل كبير؛ إذ تنظم الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك كأس العالم لكرة القدم. كما ستشهد البلاد احتفالات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد بمناسبة الذكرى الـ 250 لتأسيس . وستُقام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجلوس عام 2028، تليها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سولت ليك سيتي عام 2034.وتتوقع الولايات المتحدة جذب 73 مليون سائح عام 2026 وحده، لتحتل المرتبة الثالثة في العالم بعد فرنسا وإسبانيا.القيود الجديدة تشمل 75 دولةوستشارك 48 دولة في كأس العالم، ما يعني عدد كبير من المباريات، وبالتالي سفر وسياح أكثر.وتشمل القيود الجديدة 75 دولة. وبحسب تعليمات ، لن يُسمح لمواطني 39 دولة بدخول الولايات المتحدة نهائياً، من بينها الصومال وهايتي وسوريا وإيران وحاملي جوزات . كما سيتم تعليق تأشيرات الهجرة من ومصر والبرازيل والعراق واليمن ونيجيريا وتايلاند.ومن بين الدول الـ 75، 17 دولة من أصل 48 دولة مشاركة في لكرة القدم: الجزائر ومصر والبرازيل وساحل العاج وغانا وهايتي والعراق وإيران والأردن والرأس الأخضر وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب والسنغال وتونس وأوروغواي وأوزبكستان، أي أكثر من ثلث الدول المشاركة في البطولة. وبالتالي، سيصبح سفر المشجعين من هذه الدول إلى البطولة أكثر صعوبة، حسب موقع "تاغسشاو" الألماني (Tagesschau) التابع للقناة الأولى العمومية.