قرارات جديدة بشأن رمضان بالسعودية.. لا تصوير للائمة والمصلين والاقامة 15 دقيقة

وقال آل الشيخ، في تصريح صحفي عقب تدشين البرامج الموسمية للوزارة لشهر رمضان 1447 هجري، إن "الوزارة أصدرت مجموعة من التوجيهات الرامية إلى تهيئة المساجد وخدمة المصلين وتنظيم موائد إفطار الصائمين، إلى جانب تكليف فرق رقابية لمتابعة مدى الالتزام بالأنظمة والتعليمات".وأكد "ضرورة التزام الأئمة والمؤذنين بتعليمات الوزارة خلال الشهر الفضيل، والانتظام في أداء مهامهم، مع التقيد بمواعيد الأذان وفق تقويم ، دون تقديم أو تأخير عن الأوقات المحددة"، مشيرا الى ان "الوزارة لن تتساهل مع أي مخالفة في هذا الجانب، باعتبار أن مواقيت الأذان والصلوات محددة وفق التقويم المعتمد، ويجب الالتزام بها بدقة دون الإخلال بالوقت".ووجه "بتحديد مدة الإقامة بعد الأذان بـ15 دقيقة، لا سيما في صلاتي الفجر والعشاء، تيسيرا على المصلين ومراعاة لأحوالهم، مع التأكيد على عدم الإطالة المرهقة أو أي إخلال قد يشق على المصلين في صلاتي التراويح والقيام".وفيما يخص الكاميرات داخل المساجد، شدد الوزير على "ضرورة الالتزام بضوابط تركيبها، وعدم استخدامها في تصوير الإمام أو المصلين أثناء الصلاة أو نشر المقاطع خارج نطاق المسجد"، مؤكدا أن "الغاية من تركيبها تقتصر على الجوانب الأمنية والتنظيمية، وليس توثيق العبادات أو بثها".وأشار إلى أن "الأئمة يحرصون على إخلاص عملهم لله"، داعيا إلى "تجنب كل ما قد يفتح باب الرياء أو يؤثر في صفاء العبادة ومقاصدها ".وتأتي هذه التوجيهات ضمن حزمة الاستعدادات التي أعلنتها لاستقبال شهر رمضان، والتي تضمنت برامج دعوية وخدمية ورقابية في مختلف مناطق المملكة.