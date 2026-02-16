إيران تكشف ملاحظاتها بشأن الملف النووي ورفع العقوبات

قالت ، الاثنين، إن كشفت عن ملاحظاتها بشأن الملف النووي ورفع العقوبات.​

​

وقالت الخارجية الإيرانية، "الوزير أوضح لنظيره في جنيف ملاحظات بشأن الملف النووي ورفع العقوبات".

وأضافت "عراقجي أكد جدية في توظيف الدبلوماسية لتحقيق مصالح الشعب والحفاظ على السلام بالمنطقة".

وكان المتحدث الرسمي باسم السويسرية غوبيه أعلن وفق وكالة "تاس" أن ستنظم يوم الثلاثاء المقبل محادثات بين وإيران في جنيف.