بين الاربعاء والخميس المقبلين.. 5 دول ترجح موعد أول أيام رمضان

رمضان في الإماراترجحت الحسابات الفلكية أن يكون أول أيام رمضان يوم الخميس 19 فبراير/ شباط، على أن يحل عيد الجمعة 20 مارس.وذكر ، رئيس جمعية الإمارات للفلك، أن يولد عصر الثلاثاء 17 فبراير/ شباط بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة تقريبًا، بعمر لا يتجاوز ساعتين و12 دقيقة عند الغروب، مما يجعل رؤيته صعبة، بينما يظهر مساء الأربعاء 18 فبراير/ شباط، وفق الحسابات الفلكية.رمضان في عُمانكانت سلطنة عُمان أول دولة تعلن رسميًا موعد بداية رمضان 2026، حيث حددت الأربعاء 18 فبراير/ شباط 2026 متممًا لشهر شعبان، ليكون الخميس 19 فبراير/ شباط أول أيام رمضان المبارك.وأوضحت باستطلاع الأهلة، وفق وسائل إعلام محلية، أن الحسابات الفلكية أكدت غروب القمر يوم الثلاثاء 17 فبراير/ شباط قبل أو مع غروب الشمس في جميع أنحاء السلطنة، ما يجعل رؤية متعذرة، وبالتالي تم اعتماد الموعد بشكل قاطع.رمضان فيأفادت دار التقويم بأن الأربعاء 18 فبراير/ شباط قد يكون أول أيام رمضان، مع تأكيد أن القرار النهائي يعود إلى لجنة الرؤية .رمضان فيأعلن في سنغافورة أن رمضان سيبدأ يوم الخميس 19 فبراير/ شباط، بعد تقييمات فلكية أكدت صعوبة رؤية الهلال مساء الثلاثاء 17 فبراير/ شباط.رمضان فيقررت منظمة الدول التركية توحيد موعد بداية رمضان وعيد الفطر لعام 1447 هـ، وحددت الخميس 19 فبراير/ شباط بداية الشهر الفضيل، مع الجمعة 20 مارس/ آذار أول أيام عيد الفطر، في خطوة لتعزيز وحدة المجتمعات المسلمة وتنسيق الشعائر الدينية استنادًا إلى المعطيات العلمية الحديثة.رمضان 2026 بين الحسابات الفلكية والرؤية الشرعيةيُظهر إعلان هذه الدول الخمس تقاربًا كبيرًا في التقديرات الفلكية، مع بعض الاختلافات البسيطة بحسب معايير رؤية الهلال.ويأتي هذا التوقيت قبل أسابيع من بداية الشهر الكريم، ليمنح فرصة الاستعداد لاستقبال رمضان والالتزام بالشعائر الدينية وفق التوقيت المحدد في كل دولة.