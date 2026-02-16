بين الاربعاء والخميس المقبلين.. 5 دول ترجح موعد أول أيام رمضان

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
قتلى وجرحى بإطلاق نار خلال مباراة هوكي في رود آيلاند
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بين الاربعاء والخميس المقبلين.. 5 دول ترجح موعد أول أيام رمضان

دوليات

2026-02-16 | 13:08
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بين الاربعاء والخميس المقبلين.. 5 دول ترجح موعد أول أيام رمضان
567 شوهد

مع اقتراب حلول شهر رمضان 2026، بدأت دول عربية وإسلامية في تحديد مواعيد أول أيام الشهر الفضيل، وسط ترجيحات محصورة بين يومي 18 و19 فبراير/ شباط، وفق الحسابات الفلكية.



رمضان في الإمارات
رجحت الحسابات الفلكية أن يكون أول أيام رمضان يوم الخميس 19 فبراير/ شباط، على أن يحل عيد الفطر الجمعة 20 مارس.

وذكر إبراهيم الجروان، رئيس جمعية الإمارات للفلك، أن هلال رمضان يولد عصر الثلاثاء 17 فبراير/ شباط بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة تقريبًا، بعمر لا يتجاوز ساعتين و12 دقيقة عند الغروب، مما يجعل رؤيته صعبة، بينما يظهر مساء الأربعاء 18 فبراير/ شباط، وفق الحسابات الفلكية.

رمضان في عُمان
كانت سلطنة عُمان أول دولة تعلن رسميًا موعد بداية رمضان 2026، حيث حددت الأربعاء 18 فبراير/ شباط 2026 متممًا لشهر شعبان، ليكون الخميس 19 فبراير/ شباط أول أيام رمضان المبارك.

وأوضحت اللجنة المختصة باستطلاع الأهلة، وفق وسائل إعلام محلية، أن الحسابات الفلكية أكدت غروب القمر يوم الثلاثاء 17 فبراير/ شباط قبل أو مع غروب الشمس في جميع أنحاء السلطنة، ما يجعل رؤية الهلال متعذرة، وبالتالي تم اعتماد الموعد بشكل قاطع.

رمضان في قطر
أفادت دار التقويم القطري بأن الأربعاء 18 فبراير/ شباط قد يكون أول أيام رمضان، مع تأكيد أن القرار النهائي يعود إلى لجنة الرؤية الشرعية.

رمضان في سنغافورة
 أعلن المجلس الإسلامي الأعلى في سنغافورة  أن رمضان سيبدأ يوم الخميس 19 فبراير/ شباط، بعد تقييمات فلكية أكدت صعوبة رؤية الهلال مساء الثلاثاء 17 فبراير/ شباط.

رمضان في تركيا
قررت منظمة الدول التركية توحيد موعد بداية رمضان وعيد الفطر لعام 1447 هـ، وحددت الخميس 19 فبراير/ شباط بداية الشهر الفضيل، مع الجمعة 20 مارس/ آذار أول أيام عيد الفطر، في خطوة لتعزيز وحدة المجتمعات المسلمة وتنسيق الشعائر الدينية استنادًا إلى المعطيات العلمية الحديثة.

رمضان 2026 بين الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية
يُظهر إعلان هذه الدول الخمس تقاربًا كبيرًا في التقديرات الفلكية، مع بعض الاختلافات البسيطة بحسب معايير رؤية الهلال.

ويأتي هذا التوقيت قبل أسابيع من بداية الشهر الكريم، ليمنح المسلمين فرصة الاستعداد لاستقبال رمضان والالتزام بالشعائر الدينية وفق التوقيت المحدد في كل دولة.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-16
Play
العراق في دقيقة 16-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-16
Play
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-16
Live Talk
Play
Live Talk
‏التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
Play
‏التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
Play
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
Play
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
Play
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
Play
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
الله بالخير
Play
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
Play
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
بال 90
Play
بال 90
بالـ 90 - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:41 | 2026-02-16
Play
بالـ 90 - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:41 | 2026-02-16
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
سوشيل رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:34 | 2026-02-16
Play
سوشيل رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:34 | 2026-02-16
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-16
Play
العراق في دقيقة 16-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-16
Play
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-16
Live Talk
Play
Live Talk
‏التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
Play
‏التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
Play
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
Play
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
Play
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
Play
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
الله بالخير
Play
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
Play
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
بال 90
Play
بال 90
بالـ 90 - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:41 | 2026-02-16
Play
بالـ 90 - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:41 | 2026-02-16
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
سوشيل رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:34 | 2026-02-16
Play
سوشيل رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:34 | 2026-02-16

اخترنا لك
قتلى وجرحى بإطلاق نار خلال مباراة هوكي في رود آيلاند
17:39 | 2026-02-16
إيران تختتم المرحلة الأولى من مناورات بحرية في الخليج
16:35 | 2026-02-16
زيلينسكي يعلن الموافقة على مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار
15:11 | 2026-02-16
روسيا تعلن إسقاط 21 طائرة مسيرة أوكرانية
14:28 | 2026-02-16
غوتيريش يطالب إسرائيل بـ"التراجع فورا" عن إجراءاتها بشأن الضفة
14:01 | 2026-02-16
طهران تنفي ارتباط ناقلات نفط بإيران احتجزتها الهند
13:29 | 2026-02-16

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.