طهران تنفي ارتباط ناقلات نفط بإيران احتجزتها الهند

وأشارت "فارس" إلى أنه "وفقا لهذه المعلومات، فلا الشحنة ولا الناقلات نفسها تعود أو ترتبط بشركة النفط الوطنية الإيرانية".

يأتي ذلك ردا على تقرير في وكالة "رويترز"، نقلت فيه الوكالة عن مصدر مطلع أن "الهند احتجزت هذا الشهر ثلاث ناقلات نفط خاضعة لعقوبات أمريكية ومرتبطة بإيران وكثفت عمليات المراقبة في منطقة الملاحة البحرية التابعة لها للحد من التجارة غير المشروعة".وأضاف المصدر أن "الهند تهدف إلى منع استخدام مياهها في عمليات نقل للشحنات من سفينة إلى أخرى لحجب المنشأ الأصلي لشحنات النفط".وتأتي عمليات الاحتجاز وتشديد المراقبة بعد تحسن في العلاقات بين والهند، وأعلنت هذا الشهر أنها ستخفض الرسوم على السلع الواردة من الهند من 50% إلى 18%، بعد أن وافقت نيودلهي، حسب واشنطن، على وقف استيراد النفط الروسي.