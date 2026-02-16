روسيا تعلن إسقاط 21 طائرة مسيرة أوكرانية

وقالت الوزارة في منشور على "تلغرام"، اليوم الاثنين، إنه "خلال الفترة من الساعة 16:00 حتى الساعة 20:00 بتوقيت اعترضت وسائل الدفاع الجوي ودمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية".وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط 9 طائرات مسيرة فوق مياه و6 طائرات فوق جمهورية و6 طائرات أخرى فوق .