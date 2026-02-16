إيران تختتم المرحلة الأولى من مناورات بحرية في الخليج

وأكد قائد للحرس الثوري، الأدميرال تانغسيري، على هامش ، أن "جزر البلاد تمثل حياة وشرفها الروحي والوطني"، متوعدا بـ "التصدي لأي عدو حتى آخر رمق".وقال: "جزرنا هي حياتنا، وشرفنا الروحي، وشرف أمتنا. سنقف في وجه أي عدو حتى آخر رمق من أجل هذه الجزر وهذه المياه"، مشددا على أن القوات الإيرانية "تستخدم أسلحة بالغة الدقة في الجزر".وأضاف: "القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني في بتغطية استخباراتية شاملة على مدار الساعة، تشمل هذه التغطية الاستخباراتية جميع جوانب مضيق هرمز، سواء على السطح أو في الجو أو حتى تحت سطح الماء"، مؤكدا أن "هذه التغطية الاستخباراتية تعد استراتيجية لضمان أمن الملاحة في هذا المضيق، لأن اقتصادات دول هذه المنطقة، بل والعديد من الدول خارجها، مرتبطة بأمن هذا الممر المائي والمضيق الحيوي".ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فقد نُفذت بنجاح مناورات "الدفاع القوي وغزو جزر "، شملت تدريبات على تكتيكات هجومية ودفاعية جديدة، وشاركت فيها كتائب الرد السريع المتمركزة في الجزر.