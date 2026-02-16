زيلينسكي يعلن الموافقة على مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار

أعلن الرئيس الأوكراني ، الاثنين، عن الموافقة على مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار غير مشروط وطويل الأمد.



وقال في تصريحات صحفية، إن "المقترح يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام جهود التهدئة وفتح المجال أمام مسار سياسي لإنهاء الحرب"، مؤكداً استعداد بلاده الى "الالتزام بأي خطوات من شأنها تحقيق سلام دائم". وأضاف أن "أوكرانيا تنتظر موقف الجانب الروسي من المبادرة"، معتبرا أن "نجاحها يتطلب التزاماً متبادلاً من جميع الأطراف".