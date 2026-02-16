الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
04:00 AM
الى
06:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
قتلى وجرحى بإطلاق نار خلال مباراة هوكي في رود آيلاند
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556283-639068784034104101.jpg
قتلى وجرحى بإطلاق نار خلال مباراة هوكي في رود آيلاند
دوليات
2026-02-16 | 17:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
203 شوهد
أفادت وسائل إعلام أمريكية بسقوط 3 قتلى في حادث إطلاق نار، وقع داخل ساحة تزلج على الجليد خاصة برياضة "الهوكي" في ولاية رود آيلاند.
وأفادت بأن المتشبه به في حادث إطلاق النار من بين القتلى، كما أصيب أربعة آخرين.
وذكرت التقارير أن إطلاق النار وقع في صالة دنيس إم. لينش في باوتكيت خلال مباراة هوكي بين
كوفنتري
و
بلاكستون
فالي.
وعلّق
مكتب التحقيقات الفيدرالي
على الحادث قائلا: "نحن على علم بالحادث ونتعاون مع شركائنا، ونحيلكم إلى السلطات المحلية لأي معلومات إضافية".
من جانبه، قال حاكم رود آيلاند، دان ميكّي، إن مكتبه يراقب مستجدات الحادث.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن رئيسة شرطة باوتكيت، تينا غونكالفيس، قولها إن إحدى القتلى على الأقل كانت امرأة، بينما كان المشتبه به رجلا، ويبدو أن الحادثة ناجمة عن "خلاف عائلي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ستة قتلى بإطلاق نار في ولاية ميسيسيبي
12:07 | 2026-01-10
قتلى وجرحى في تصادم قطارين جنوب إسبانيا
16:10 | 2026-01-18
سوريا.. قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة بين الامن وقسد
08:44 | 2026-01-06
سويسرا: انفجار في منتجع للتزلج ببلدة كران مونتانا يخلف قتلى وجرحى (فيديو)
01:33 | 2026-01-01
ولاية رود آيلاند
اطلاق نار
مكتب التحقيقات الفيدرالي
مكتب التحقيقات
بلاكستون
كوفنتري
فيدرا
رالي
مكة
ويب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
محليات
42.68%
09:01 | 2026-02-16
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
09:01 | 2026-02-16
على خلفية "فيديو الرياض".. البرلمان يستدعي سفير العراق لدى السعودية ويشكل لجنة تحقيقية
سياسة
26.24%
05:22 | 2026-02-15
على خلفية "فيديو الرياض".. البرلمان يستدعي سفير العراق لدى السعودية ويشكل لجنة تحقيقية
05:22 | 2026-02-15
الخسارة الصامتة: كيف تتبخر قيمة سيارتك في السوق العراقي دون أن تشعر؟
محليات
17.72%
02:59 | 2026-02-15
الخسارة الصامتة: كيف تتبخر قيمة سيارتك في السوق العراقي دون أن تشعر؟
02:59 | 2026-02-15
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
13.36%
05:36 | 2026-02-16
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
05:36 | 2026-02-16
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-16
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
ناس برمضان
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
ناس برمضان
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
بال 90
بالـ 90 - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:41 | 2026-02-16
بال 90
بالـ 90 - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:41 | 2026-02-16
سوشيل رمضان
سوشيل رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:34 | 2026-02-16
سوشيل رمضان
سوشيل رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:34 | 2026-02-16
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-16
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
ناس برمضان
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
ناس برمضان
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
بال 90
بالـ 90 - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:41 | 2026-02-16
بال 90
بالـ 90 - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:41 | 2026-02-16
سوشيل رمضان
سوشيل رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:34 | 2026-02-16
سوشيل رمضان
سوشيل رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:34 | 2026-02-16
اخترنا لك
إيران تختتم المرحلة الأولى من مناورات بحرية في الخليج
16:35 | 2026-02-16
زيلينسكي يعلن الموافقة على مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار
15:11 | 2026-02-16
روسيا تعلن إسقاط 21 طائرة مسيرة أوكرانية
14:28 | 2026-02-16
غوتيريش يطالب إسرائيل بـ"التراجع فورا" عن إجراءاتها بشأن الضفة
14:01 | 2026-02-16
طهران تنفي ارتباط ناقلات نفط بإيران احتجزتها الهند
13:29 | 2026-02-16
اوباما يتراجع عن تصريحاته حول الكائنات الفضائية
13:15 | 2026-02-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.