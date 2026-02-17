أمريكا وإيران تستعدان لمحادثات نووية بمشاركة ترامب

– دولي

تجري وإيران محادثات غير مباشرة في جنيف اليوم الثلاثاء بهدف حل نزاعهما النووي الممتد منذ فترة طويلة مع عدم توافر مؤشرات تذكر على تقديم تنازلات، في الوقت الذي تحشد فيه قوة قتالية في المنطقة.



واكد الرئيس الأمريكي إنه "سيشارك بشكل غير مباشر في محادثات جنيف"، معبرا عن اعتقاده "أن ترغب في التوصل إلى اتفاق".

وقال مصدر مطلع لرويترز إن "المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيشاركان في المفاوضات التي تتوسط فيها ، إلى جانب ".