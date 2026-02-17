السيد الخامنئي ردا على ترامب: الأخطر من حاملة الطائرات هو السلاح القادر على إغراقها

وقال السيد الخامنئي في كلمة له، ان "السفن الحربية الأميركية خطرة كما يزعم الرئيس الأميركي ولكن الأخطر منها هو السلاح الذي يمكن أن يغرقها في عمق البحر"، مشيرا الى ان " أميركا اعترفت أنّها فشلت خلال عقود في إخضاع وأقول لرئيسهم اليوم "أنت أيضاً لن تستطيع أن تخضع إيران".وتابع، ان " الجيش الذي يزعم الرئيس الأميركي أنّه أقوى جيش في العالم قد يتلقى مؤلمة جداً تجعله غير قادر على النهوض ثانية".وأضاف، ان "جميع الضحايا والشهداء باستثناء العملاء هم أبناء إيران والجميع في حداد على الدماء التي سفكت خلال الفتنة الأخيرة".