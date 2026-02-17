روسيا تحجب "تليغرام" كليّا.. ما حقيقة ذلك؟

وفي تعليق على الموضوع قال مصدر في الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روسكومنادزور" "ليس لدينا ما نضيفه إلى المعلومات المنشورة سابقا حول هذا الموضوع".وكانت "روسكومنادزور" قد أشارت في وقت سابق بأن القيود التي تفرضها على تطبيق "تليغرام" هي لضمان امتثال التطبيق للقوانين الروسية وحماية المواطنين.من جهته، صرح عضو لجنة السياسة المعلوماتية في الروسي أنطون نيمكين بأن "القيود التي فرضتها على منصة "تليغرام" ليس هدفها الحظر بل لإجبار المنصة على الامتثال للقانون الروسي".واضاف "قررت المنصة العمل وفقا لمتطلبات التشريع الروسي وضمنت المستوى المناسب من حماية المواطنين، فلن تكون هناك عوائق أساسية لاستعادة العمل الكامل"، مشيرا الى أن "المسؤولية عن التطور الإضافي للموقف تقع على عاتق منصة "تليغرام" نفسها، والكرة الآن في ملعبها".وعلى خلفية التطورات الأخيرة أعلن القائمون على تطبيق "تليغرام" عن حجب أكثر من 230 ألف قناة ومجموعة من التطبيق خلال يوم الاحد 15 شباط الجاري وحده، لمخالفة تلك القنوات والمجموعات لقوانين التطبيق، فيما لم يتم الإفصاح عن تفاصل ما تم حظره تحديدا.