انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وامريكا في جنيف

انتهت الجولة الثانية من المفاوضات النووية بين وطهران، التي عقدت في جنيف.



ونقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، القول إن "هذه الجولة قد اختتمت بشكل كامل"، دون الإعلان عن تفاصيل أو نتائج ملموسة حتى الآن.



بدورها، أعلنت وسائل إعلام أجنبية، مغادرة الوفدين الإيراني والأميركي مقر المحادثات في جنيف، إيذاناً بانتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين الطرفين.