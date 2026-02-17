ايران تعلن الاتفاق مع امريكا على مبادئ لصفقة نووية جديدة



أعلن أن المفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة جرت في "أجواء بناءة".



وأكد عراقجي أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن عدد من المبادئ التوجيهية التي ستدرج في نص اتفاق نووي محتمل جديد.



وأوضح أن وواشنطن ستحددان موعد الجولة الثالثة من المحادثات بعد إعداد وصياغة مشروع الاتفاق ومناقشته، في إشارة إلى تقدم ملموس في مسار التفاوض حول الملف النووي.