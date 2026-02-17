مصر تعلن تعذر رؤية الهلال: الخميس أول أيام رمضان

جاء الإعلان الرسمي خلال حفل استطلاع شهر رمضان الذي أقيم مساء الثلاثاء، في مركز للمؤتمرات بالقاهرة، بحضور كبار رجال الدولة والعلماء، ونقله البث المباشر عبر وسائل الإعلام الرسمية.وأوضح المفتي أن اللجان والعلمية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية بما فيها مراصد حلوان وسيوة وغيرها لم تثبت رؤية مساء اليوم، وفق الضوابط الشرعية المعتمدة، مع الاستناد إلى الحسابات الفلكية الدقيقة التي أكدت تعذر الرؤية البصرية بسبب موقع ومدة بقائه بعد غروب الشمس.يأتي هذا الإعلان متزامنا مع اختلافات في مواعيد بداية رمضان بين الدول الإسلامية، حيث أعلنت بعض الدول مثل وقطر والإمارات الأربعاء أول أيام رمضان بعد ثبوت الرؤية لديها، بينما اعتمدت دول أخرى مثل وعمان وعدة دول آسيوية الخميس بناء على حساباتها الفلكية.