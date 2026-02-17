مصدر غربي: مفاوضات جنيف تبحث قضايا وتنازلات كبيرة

أفادت الروسية نقلا عن مصدر غربي بأن المفاوضات الجارية في جنيف تتناول "قضايا كبرى وتسويات وتنازلات كبيرة".

ولم يكشف المصدر عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة القضايا، لكن التصريح يؤشر إلى اتساع نطاق الملفات المطروحة على طاولة البحث.

وانتهت الجولة الثانية من المفاوضات النووية بين وطهران، التي عقدت في جنيف اليوم الثلاثاء.

وأعلن أن المفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة جرت في "أجواء بناءة".