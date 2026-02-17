بزشكيان: لن نتخلى أبدا عن برنامجنا النووي السلمي

وقال الرئيس الإيراني في تصريحات صحفية "نقبل أي آلية تحقق من عدم سعينا لتصنيع سلاح نووي لكن نرفض التخلي عن الصناعة النووية السلمية".وأعلن ، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم في مفاوضات جنيف بشأن المبادئ الرئيسية مع ، فيما أشار إلى تطورات إيجابية طرأت في المفاوضات.وقال عراقجي في تصريحات صحفية: "توصلنا إلى تفاهم بشأن المبادئ الرئيسية مع الولايات المتحدة".وأضاف أن "تطورات إيجابية طرأت خلال جولة جنيف الثانية مقارنة بالجولة السابقة".