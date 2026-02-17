الصفحة الرئيسية
فيديوهات
بزشكيان: لن نتخلى أبدا عن برنامجنا النووي السلمي
دوليات
2026-02-17 | 13:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
79 شوهد
اكد الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
، اليوم الثلاثاء،ان
طهران
لن تتخلى أبدا عن برنامجها النووي السلمي.
وقال الرئيس الإيراني في تصريحات صحفية "نقبل أي آلية تحقق من عدم سعينا لتصنيع سلاح نووي لكن نرفض التخلي عن الصناعة النووية السلمية".
وأعلن
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم في م
فاوضات جنيف بشأن المبادئ الرئيسية مع
الولايات المتحدة
، فيما أشار إلى تطورات إيجابية طرأت في المفاوضات.
وقال عراقجي في تصريحات صحفية: "توصلنا إلى تفاهم بشأن المبادئ الرئيسية مع الولايات المتحدة".
وأضاف أن "تطورات إيجابية طرأت خلال جولة جنيف الثانية مقارنة بالجولة السابقة".
وزير الخارجية الايراني: لن نتخلى عن البرنامج النووي حتى لو ادى ذلك لنشوب الحرب
01:43 | 2026-02-08
01:43 | 2026-02-08
المالكي بشأن تكليف الكتلة الاكثر عددا لمرشحها بتشكيل الحكومة: لن نتخلى عن هذا الإنجاز
06:28 | 2026-01-31
06:28 | 2026-01-31
حزب الله اللبناني: لن نتخلى عن السلاح وصبر المقاومة بدأ ينفذ
10:55 | 2025-12-18
10:55 | 2025-12-18
دمشق: تحركات اللاذقية وريف طرطوس خرجت عن طابعها السلمي
12:55 | 2025-12-28
12:55 | 2025-12-28
ايران
النووي
وزير الخارجية الإيراني
أعلن وزير الخارجية
الولايات المتحدة
مسعود بزشكيان
عباس عراقجي
طهران
إيران
سعود
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
محليات
67.69%
09:01 | 2026-02-16
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
09:01 | 2026-02-16
مجلس النواب يُصوت على عمار موسى امينا لبغداد وعلى يار الله رئيساً لاركان الجيش
سياسة
06:51 | 2026-02-17
سياسة
11.8%
06:51 | 2026-02-17
مجلس النواب يُصوت على عمار موسى امينا لبغداد وعلى يار الله رئيساً لاركان الجيش
06:51 | 2026-02-17
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
05:36 | 2026-02-16
اقتصاد
11.27%
05:36 | 2026-02-16
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
05:36 | 2026-02-16
انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وامريكا في جنيف
دوليات
07:40 | 2026-02-17
دوليات
9.24%
07:40 | 2026-02-17
انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وامريكا في جنيف
07:40 | 2026-02-17
