اختتام اليوم الأول من مفاوضات جنيف الثلاثية حول أوكرانيا

وأفاد مصدر وفق وكالة "تاس" الروسية بأن المفاوضات انتهت بعد 6 ساعات من المباحثات المكثفة، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك تصريحات من رئيس الوفد الروسي عقب اليوم الأول.وأضاف المصدر أن الوفود المشاركة في المفاوضات ستقدم تقارير إلى عواصمها حول "الحالة الراهنة للحوار"، في إشارة إلى أن المشاورات الداخلية ستستمر قبل استئناف المباحثات في اليوم الثاني المقرر غدا الأربعاء.وبدأت المحادثات في تمام الساعة 1:56 مساء بالتوقيت المحلي (3:56 مساء بتوقيت موسكو)، وعُقدت خلف أبواب مغلقة في فندق "إنتركونتيننتال"، وترأس الوفد الروسي ، مساعد الرئيس الروسي.وبحسب مصادر دبلوماسية إيطالية، فإن ممثلين عن وألمانيا وفرنسا وبريطانيا موجودون أيضا في جنيف، ومن المقرر عقد اجتماع على هامش الاجتماع بين مستشاري لهذه الدول والوفدين الأوكراني والأمريكي.