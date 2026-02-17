تعليق أمريكي جديد يخص المفاوضات مع إيران: أحرزت تقدما

وكشف المسؤول أن الوفد الإيراني عرض، بعد محادثاته مع مبعوثي ، وستيف ويتكوف، العودة في غضون الأسبوعين المقبلين بمقترحات مفصلة "لمعالجة بعض الفجوات القائمة في مواقفنا".

من جانبه، وصف المحادثات بأنها "جادة وبناءة وإيجابية"، مدعيا أنه "تم إحراز تقدم جيد مقارنة بالاجتماع السابق، ولدينا الآن مسار أوضح أمامنا".



وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني: "تم تقديم أفكار مختلفة ومناقشتها بجدية. في النهاية، تمكنا من التوصل إلى تفاهم عام على مجموعة من المبادئ التوجيهية، التي سنتحرك على أساسها من الآن فصاعداً ونبدأ العمل على نص اتفاق محتمل. هذا لا يعني أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق بسرعة، ولكن على الأقل بدأ المسار".



بدوره، أكد وزير الخارجية ، الذي توسط في المحادثات، أن الجولة الثانية من المفاوضات انتهت "بتقدم جيد نحو تحديد الأهداف المشتركة والقضايا الفنية ذات الصلة"، واصفا روح الاجتماعات بأنها "بناءة".



وأضاف: "بذلنا معا جهودا جادة لتحديد عدد من المبادئ التوجيهية لاتفاق نهائي. لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وغادر الأطراف مع خطوات تالية واضحة قبل الاجتماع القادم".



ووفقا لعراقجي، فقد اتفق الجانبان على العمل على مسودات لاتفاق محتمل، وتبادل النصوص، ومن ثم تحديد موعد للجولة الثالثة من المفاوضات.