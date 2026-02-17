الصفحة الرئيسية
فيديوهات
تعليق أمريكي جديد يخص المفاوضات مع إيران: أحرزت تقدما
دوليات
2026-02-17 | 14:17
دوليات
2026-02-17 | 14:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
1,883 شوهد
أبلغ مسؤول أمريكي وفق موقع "أكسيوس"، أن المفاوضات النووية بين
الولايات المتحدة
وإيران في جنيف "أحرزت تقدما"، لكنه شدد على أنه "لا يزال هناك الكثير من التفاصيل التي تجب مناقشتها".
وكشف المسؤول أن الوفد الإيراني عرض، بعد محادثاته مع مبعوثي
الرئيس دونالد ترامب
،
جاريد كوشنر
وستيف ويتكوف، العودة في غضون الأسبوعين المقبلين بمقترحات مفصلة "لمعالجة بعض الفجوات القائمة في مواقفنا".
من جانبه، وصف
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
المحادثات بأنها "جادة وبناءة وإيجابية"، مدعيا أنه "تم إحراز تقدم جيد مقارنة بالاجتماع السابق، ولدينا الآن مسار أوضح أمامنا".
وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني: "تم تقديم أفكار مختلفة ومناقشتها بجدية. في النهاية، تمكنا من التوصل إلى تفاهم عام على مجموعة من المبادئ التوجيهية، التي سنتحرك على أساسها من الآن فصاعداً ونبدأ العمل على نص اتفاق محتمل. هذا لا يعني أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق بسرعة، ولكن على الأقل بدأ المسار".
بدوره، أكد وزير الخارجية
العماني
بدر البوسعيدي
، الذي توسط في المحادثات، أن الجولة الثانية من المفاوضات انتهت "بتقدم جيد نحو تحديد الأهداف المشتركة والقضايا الفنية ذات الصلة"، واصفا روح الاجتماعات بأنها "بناءة".
وأضاف: "بذلنا معا جهودا جادة لتحديد عدد من المبادئ التوجيهية لاتفاق نهائي. لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وغادر الأطراف مع خطوات تالية واضحة قبل الاجتماع القادم".
ووفقا لعراقجي، فقد اتفق الجانبان على العمل على مسودات لاتفاق محتمل، وتبادل النصوص، ومن ثم تحديد موعد للجولة الثالثة من المفاوضات.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
تعليق أمريكي جديد يخص نقل معتقلي "داعش" من سوريا للعراق
14:11 | 2026-02-05
تعليق أمريكي يخص عقوبات اليوم على إيران
12:30 | 2025-12-18
البيت الأبيض يعلن موعد انطلاق المفاوضات الأمريكية مع إيران
05:52 | 2026-02-04
تعليق أمريكي يخص "هجوم تدمر": ملتزمون بهزيمة الإرهاب
15:21 | 2025-12-13
ايران
امريكا
وزير الخارجية الإيراني
الرئيس دونالد ترامب
الولايات المتحدة
بدر البوسعيدي
دونالد ترامب
جاريد كوشنر
عباس عراقجي
العماني
