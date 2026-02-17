الولايات المتحدة تعلن استئناف تخصيب اليورانيوم

أعلن وزير الطاقة الأمريكي رايت استئناف تخصيب اليورانيوم في بمشاركة شركات فرنسية.

وقال رايت خلال كلمة في مؤتمر عُقد في في : "سنستأنف تخصيب اليورانيوم في جزئيا بالشراكة مع شركات أمريكية وفرنسية".

وكانت السابقة برئاسة الرئيس ، قد أعلنت في فبراير 2024 عن خطط لاستئناف إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.



كما أشارت المديرة السابقة للإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة ، إلى أنه تم وضع "استراتيجية منسقة لتخصيب اليورانيوم للمفاعلات النووية المدنية والاحتياجات العسكرية المستقبلية".



ووفقا لتقديرات خبراء غربيين من منظمات غير حكومية، بلغ مخزون الولايات المتحدة من اليورانيوم العالي التخصيب حوالي 481 طنا بحلول أوائل عام 2024.