واشنطن تعلن: المحادثات مع إيران جرت بشكل جيد

الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الثلاثاء، أن المحادثات مع جرت بشكل جيد، وذلك بعد ساعات من اختتامها في جنيف.

​

ونقلت " نيوز" عن نائب الرئيس الأمريكي، "المحادثات مع جرت بشكل جيد من بعض النواحي".

وأضاف "الإيرانيون ليسوا مستعدين بعد للاعتراف ببعض الخطوط الحمراء التي وضعها "، مردفا "ترامب يريد إيجاد حل سواء كان دبلوماسيا أو خيارا آخر".

وانتهت الجولة الثانية من المفاوضات النووية بين وطهران، التي عقدت في جنيف اليوم الثلاثاء.

وأعلن أن المفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة جرت في "أجواء بناءة".