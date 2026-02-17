موسكو ترد على اتهامات واشنطن لبكين بإجراء تجارب نووية

وكتب أوليانوف في قناته على "تلغرام" بعد لقائه مع الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة ، فلويد: "التقيت بالأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وشددت على أن محاولات اتهام بإجراء تجارب نووية لا أساس لها من على الإطلاق".وأشار أوليانوف إلى أن المشاركين في الاجتماع تبادلوا أيضا "الآراء حول الوضع الحالي للمعاهدة".وتأتي تصريحات الدبلوماسي الروسي ردا على مزاعم أمريكية سابقة، حيث كان نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون مراقبة الأسلحة والأمن الدولي، توماس دينانو، قد ادعى أن لدى بيانات تفيد بأن الصين أجرت تجارب نووية "بشكل مخالف للوقف الاختياري" وحاولت إخفاءها، زاعما أن إحدى هذه التجارب أجريت في 22 يونيو 2020.