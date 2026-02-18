آخر العائلات تغادر والوجهة "أخترين".. سوريا تشارف على طي صفحة "الهول" (صور)

وفقاً لوكالة الأنباء السورية " "، غادرت ست حافلات تقل نحو 400 شخص من مخيم متجهة إلى منطقة أخترين. وفي سياق متصل، نقلت شبكة "رووداو" عن مصادر إغاثية أن نحو 150 عائلة، يبلغ مجموع أفرادها حوالي 500 شخص، وصلوا بالفعل إلى وجهتهم الجديدة، ضمن عمليات إجلاء تهدف لإفراغ المنشأة بالكامل.تأتي هذه التحركات بعد أن تسلمت القوات الأمنية السورية السيطرة على المخيم، إثر انسحاب "قوات الديمقراطية" (قسد) منه أواخر يناير الماضي. ويندرج هذا الانتشار ضمن اتفاق أوسع لدمج الهياكل العسكرية والإدارية في محافظة ، مما مهد الطريق لإنهاء وضع المخيم الذي كان يضم في ذروته نحو 24 ألف شخص من جنسيات مختلفة.أكدت المتحدثة باسم مفوضية لشؤون اللاجئين في سوريا، سيلين شميت، أن المفوضية رصدت انخفاضاً كبيراً في عدد سكان المخيم خلال الأسابيع الماضية. وتشير التقارير إلى أن معظم الرعايا الأجانب، الذين كانت ترفض بلدانهم استعادتهم، غادروا المخيم عقب التطورات الميدانية الأخيرة.بينما تشارف السلطات السورية على إغلاق المخيم نهائياً، تبقى التحديات المرتبطة بإعادة دمج العائلات السورية ومعالجة ملف الأجانب المتبقين قائمة، وسط جهود لإعادة تنظيم الوضع الأمني والإداري في المناطق التي استعادتها مؤخراً.