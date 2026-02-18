الصفحة الرئيسية
فيديوهات
آخر العائلات تغادر والوجهة "أخترين".. سوريا تشارف على طي صفحة "الهول" (صور)

دوليات

2026-02-18 | 03:05
دوليات
2026-02-18 | 03:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
163 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
وصلت دفعات جديدة من العائلات التي كانت مقيمة في مخيم "الهول" شرقي
سوريا
، والذي ضم لسنوات طويلة أقارب مسلحي تنظيم "داعش"، إلى مخيم جديد قرب بلدة أخترين في ريف حلب الشمالي الغربي، في خطوة تشير إلى قرب إغلاق هذا الملف الشائك.
وفقاً لوكالة الأنباء السورية "
سانا
"، غادرت ست حافلات تقل نحو 400 شخص من مخيم
الهول
متجهة إلى منطقة أخترين. وفي سياق متصل، نقلت شبكة "رووداو" عن مصادر إغاثية أن نحو 150 عائلة، يبلغ مجموع أفرادها حوالي 500 شخص، وصلوا بالفعل إلى وجهتهم الجديدة، ضمن عمليات إجلاء تهدف لإفراغ المنشأة بالكامل.
تأتي هذه التحركات بعد أن تسلمت القوات الأمنية السورية السيطرة على المخيم، إثر انسحاب "قوات
سوريا
الديمقراطية" (قسد) منه أواخر يناير الماضي. ويندرج هذا الانتشار ضمن اتفاق أوسع لدمج الهياكل العسكرية والإدارية في محافظة
الحسكة
، مما مهد الطريق لإنهاء وضع المخيم الذي كان يضم في ذروته نحو 24 ألف شخص من جنسيات مختلفة.
أكدت المتحدثة باسم مفوضية
الأمم المتحدة
لشؤون اللاجئين في سوريا، سيلين شميت، أن المفوضية رصدت انخفاضاً كبيراً في عدد سكان المخيم خلال الأسابيع الماضية. وتشير التقارير إلى أن معظم الرعايا الأجانب، الذين كانت ترفض بلدانهم استعادتهم، غادروا المخيم عقب التطورات الميدانية الأخيرة.
بينما تشارف السلطات السورية على إغلاق المخيم نهائياً، تبقى التحديات المرتبطة بإعادة دمج العائلات السورية ومعالجة ملف الأجانب المتبقين قائمة، وسط جهود لإعادة تنظيم الوضع الأمني والإداري في المناطق التي استعادتها
الدولة السورية
مؤخراً.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
