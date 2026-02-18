انسحاب امريكي جديد من قاعدة عسكرية.. اين واجهتها؟

وقال المصدر لـ ، ان "القوات الأمريكية انسحبت من قاعدة السورية إلى قاعدة أركوبان الواقعة على الحدود الأردنية السورية من الجانب والتي تبعد نحو 15 كيلومتراً عن قاعدة التنف".واضاف ان "هذه القاعدة تعد مهمة للقوات الأمريكية حيث تضم طائرات الهليكوبتر وطائرات مسيرة تستخدم لمراقبة الحدود العراقية السورية".