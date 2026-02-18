انسحاب امريكي جديد من قاعدة عسكرية.. اين واجهتها؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
02:00 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا.. صدور مرسوم بالعفو العام عن مرتكبي جرائم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556507-639070280077636767.jpeg
انسحاب امريكي جديد من قاعدة عسكرية.. اين واجهتها؟
دوليات
2026-02-18 | 11:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
442 شوهد
السومرية
نيوز- امني
افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بان القوات الاميركية انسحبت من قاعدة
التنف
السورية إلى قاعدة أركوبان الواقعة على الحدود الأردنية السورية.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، ان "القوات الأمريكية انسحبت من قاعدة
التنف
السورية إلى قاعدة أركوبان الواقعة على الحدود الأردنية السورية من الجانب
الأردني
والتي تبعد نحو 15 كيلومتراً عن قاعدة التنف".
واضاف ان "هذه القاعدة تعد مهمة للقوات الأمريكية حيث تضم طائرات الهليكوبتر وطائرات مسيرة تستخدم لمراقبة الحدود العراقية السورية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الجيش السوري يتسلم قاعدة "الشدادي" من القوات الأمريكية بعد "التنف"
04:27 | 2026-02-15
انسحاب جديد للتحالف الدولي.. توجه الى الأردن
12:53 | 2026-02-11
الجيش السوري يتسلم قاعدة التنف.. وانتشار عسكري في مثلث العراق والأردن
06:08 | 2026-02-12
كوبا تستعد لـ"عدوان" أمريكي: تدريبات عسكرية وخطط للتحول إلى حالة الحرب
11:13 | 2026-01-25
انسحاب
امريكي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الأردني
العراق
الأردن
التنف
القاع
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عبارات ورسائل تهنئة بشهر رمضان المبارك.. اليكم مجموعة منها
علم وعالم
38.15%
05:24 | 2026-02-18
عبارات ورسائل تهنئة بشهر رمضان المبارك.. اليكم مجموعة منها
05:24 | 2026-02-18
مجلس النواب يُصوت على عمار موسى امينا لبغداد وعلى يار الله رئيساً لاركان الجيش
سياسة
24.94%
06:51 | 2026-02-17
مجلس النواب يُصوت على عمار موسى امينا لبغداد وعلى يار الله رئيساً لاركان الجيش
06:51 | 2026-02-17
انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وامريكا في جنيف
دوليات
19.66%
07:40 | 2026-02-17
انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وامريكا في جنيف
07:40 | 2026-02-17
الوقف السني يعلن موعد اول ايام شهر رمضان المبارك
محليات
17.25%
10:39 | 2026-02-17
الوقف السني يعلن موعد اول ايام شهر رمضان المبارك
10:39 | 2026-02-17
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-18
تاخذ لو تنطي؟
بوكس بالكرادة محد يقبل ياخذه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-18
تاخذ لو تنطي؟
بوكس بالكرادة محد يقبل ياخذه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-18
سوشيل رمضان
النظام المروري الجديد بين التفاؤل والانتقاد! - سوشيل رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
سوشيل رمضان
النظام المروري الجديد بين التفاؤل والانتقاد! - سوشيل رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
جولة رمضانية
سوق الشورجه - جولة رمضانية - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
جولة رمضانية
سوق الشورجه - جولة رمضانية - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
حديث رمضان
البطالة المقنعة - حديث رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
08:00 | 2026-02-18
حديث رمضان
البطالة المقنعة - حديث رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
08:00 | 2026-02-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-17
ناس وناس
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
ناس وناس
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
رمضان والناس
رمضان والناس - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
رمضان والناس
رمضان والناس - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-18
تاخذ لو تنطي؟
بوكس بالكرادة محد يقبل ياخذه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-18
تاخذ لو تنطي؟
بوكس بالكرادة محد يقبل ياخذه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-18
سوشيل رمضان
النظام المروري الجديد بين التفاؤل والانتقاد! - سوشيل رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
سوشيل رمضان
النظام المروري الجديد بين التفاؤل والانتقاد! - سوشيل رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
جولة رمضانية
سوق الشورجه - جولة رمضانية - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
جولة رمضانية
سوق الشورجه - جولة رمضانية - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
حديث رمضان
البطالة المقنعة - حديث رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
08:00 | 2026-02-18
حديث رمضان
البطالة المقنعة - حديث رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
08:00 | 2026-02-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-17
ناس وناس
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
ناس وناس
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
رمضان والناس
رمضان والناس - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
رمضان والناس
رمضان والناس - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
اخترنا لك
سوريا.. صدور مرسوم بالعفو العام عن مرتكبي جرائم
12:52 | 2026-02-18
رغم المفاوضات.. تقارير تكشف تأهب إسرائيل لهجوم مشترك مع أمريكا على إيران
12:26 | 2026-02-18
اندلاع حريق قرب مواقع عسكرية في إيران
12:03 | 2026-02-18
باعت ذهبها لتشتري "سلاح ورصاصة قتله".. شابة وعشيقها يقتلان زوجها
11:45 | 2026-02-18
ترامب على حافة الحرب.. حشد عسكري غير مسبوق تمهيداً لضربة كبرى ضد إيران
07:48 | 2026-02-18
آخر العائلات تغادر والوجهة "أخترين".. سوريا تشارف على طي صفحة "الهول" (صور)
03:05 | 2026-02-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.