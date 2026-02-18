باعت ذهبها لتشتري "سلاح ورصاصة قتله".. شابة وعشيقها يقتلان زوجها

وبيّن في بمحافظة حماة ان "ملابسات جريمة قتل مأساوية وقعت في حي بمدينة حماة، راح ضحيتها الشاب العلي الزوين (29 عاماً)، الذي عاد مؤخرا من رحلة اغتراب في استمرت 14 عاما، طمح خلالها لتكوين عائلة والاستقرار في وطنه".وأوضح المكتب أن "دوريات قسم شرطة الحميدية تحركت فور تلقي بلاغ من الأهالي حول إصابة شخص بطلق ناري. ورغم محاولات إسعاف الضحية إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته".وبالبحث والتحري، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتورطين، وبمواجهتهما بالأدلة، اعترفت زوجة (19 عاما) بتخطيطها للجريمة بالاشتراك مع "عشيقها" الذي تقدم لخطبتها سابقا ورفضه أهلها.وأظهرت التحقيقات أن الزوجة خططت للتخلص من زوجها منذ نحو 10 أيام، حيث قامت ببيع مصاغها الذهبي لشراء مسدس وتسليمه لشريكها (ابن جيران أهلها). كما سلمته خاتما ذهبيا ووعدته بقطعة أخرى بعد التنفيذ، معتقدة أن حالة "الترمل" ستجبر عائلتها مستقبلا على قبول زواجها من عشيقها.وفي ليلة الجريمة، قرابة الساعة العاشرة مساء، استدرجت الزوجة زوجها لمغادرة المنزل بحجة شراء مستلزمات للسهرة، وذلك بالتنسيق المسبق مع القاتل الذي كان يتربص بهما.وفي الطريق، هاجم الجاني الضحية وأطلق الرصاص مباشرة على رأسه، مما أدى لمقتله على الفور.وبدم بارد، تركت الزوجة جثة زوجها في الشارع وعادت إلى منزلها وكأن شيئا لم يكن.