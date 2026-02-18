اندلاع حريق قرب مواقع ‌عسكرية في إيران

​أفادت وسائل ⁠إعلام رسمية إيرانية اليوم الأربعاء، باندلاع حريق ​في منطقة باراند ‌قرب العاصمة .

ونشرت مقاطع مصورة ‌تظهر ‌تصاعد الدخان فوق المنطقة القريبة من عدة مواقع ‌عسكرية واستراتيجية ‌في ⁠طهران.

ونقلت عن إدارة إطفاء باراند قولها "⁠الدخان ‌الأسود الذي شوهد قرب ⁠مدينة باراند ناتج ⁠عن حريق في حشائش ⁠على ضفة نهر باراند.. رجال الإطفاء موجودون في الموقع، وعملية إخماد الحريق جارية".