رغم المفاوضات.. تقارير تكشف تأهب إسرائيل لهجوم مشترك مع أمريكا على إيران

وأفاد مصدران إسرائيليان لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن تل أبيب رفعت مستوى التأهب وكثفت استعداداتها العسكرية وسط مؤشرات متزايدة على احتمال "شن هجوم أمريكي إسرائيلي مشترك على خلال الأيام المقبلة".ووفقًا للمصدرين، وأحدهما مسؤول عسكري، فإن تشكك منذ أسابيع في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وتُسرّع من وتيرة تخطيطها العملياتي والدفاعي رغم التقدم المعلن في الجولة الثانية من المحادثات، الثلاثاء.وقال أحد المصدرين إن "الهجوم المحتمل، في حال أذن به الرئيس الأمريكي ، من المتوقع أن يتجاوز حرب الأيام الاثني عشر التي اندلعت في يونيو/حزيران الماضي، وسيشمل ضربات منسقة من قبل وإسرائيل".وأضاف المصدران أن الإسرائيلي عقد عدة مشاورات أمنية خاصة هذا الأسبوع "لتقييم الجاهزية والتنسيق".وقال العسكرية الإسرائيلية السابق، يادلين، الأربعاء: "نحن أقرب بكثير مما كنا عليه سابقًا (إلى شن هجوم)".وفي حديثه على القناة 12 الإسرائيلية، أضاف: "سأفكر مليًا قبل السفر جوًا في نهاية هذا الأسبوع".في غضون ذلك، عقدت والدفاع في البرلمان الإسرائيلي جلسة مغلقة مع قائد للجيش الإسرائيلي.وقال رئيس اللجنة، بوعز بيسموث: "نحن نمر بأيام عصيبة في مواجهة إيران، والحكومة والشعب يستعدان لأي سيناريو" للمواجهة.ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر قولها إن أي عملية عسكرية أمريكية في إيران ستكون على الأرجح حملة ضخمة تمتد لأسابيع، وستبدو أقرب إلى حرب شاملة من العملية الدقيقة التي جرت الشهر الماضي في فنزويلا.وأشارت المصادر إلى أن العملية ستكون على الأرجح حملة أمريكية إسرائيلية مشتركة أوسع نطاقًا وأكثر أهمية للنظام الإيراني من حرب الـ12 يوما التي قادتها إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي، والتي انضمت إليها الولايات المتحدة لاحقًا لتدمير المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض.ووفقا لـ"أكسيوس" فإن هذه الحرب سيكون لها تأثير بالغ على المنطقة بأسرها، كما أن تداعياتها ستكون كبيرة على السنوات الثلاث المتبقية من رئاسة .والثلاثاء، التقى المبعوثان الأمريكيان وستيف ويتكوف،مع لمدة ثلاث ساعات في جنيف.وبينما صرح الجانبان بأن المحادثات "أحرزت تقدماً"، فإن الفجوات لا تزال واسعة، ولا يبدو المسؤولون الأمريكيون متفائلين بشأن تضييقها.يأتي ذلك في الوقت الذي توسع فيه الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة ليشمل حاملتي طائرات، وعشرات السفن الحربية، ومئات الطائرات المقاتلة، وأنظمة دفاع جوي متعددة ولا يزال جزء من هذه القوة في طريقه.ونقلت أكثر من 150 رحلة جوية أمريكية شحنات عسكرية من أنظمة الأسلحة والذخائر إلى الشرق الأوسط وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فقط، توجهت خمسون طائرة مقاتلة أخرى من طراز إف-35 وإف-22 وإف-16 - إلى المنطقة.