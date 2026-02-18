سوريا.. صدور مرسوم بالعفو العام عن مرتكبي جرائم

أفادت الرئاسة السورية مساء اليوم الأربعاء، أن الشرع أصدر مرسوما جديدا يقضي بالعفو العام عن مرتكبي بعض الجرائم وتخفيفها عن آخرين.



وبحسب الرئاسة، يقضي القانون رقم (39) للعام 2026 بمنح عفو عام عن الجـرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم وفق الأحكام المبينة فيه.

الى ذلك، قالت السورية، "أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع (39) للعام 2026 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم وفق الأحكام المبينة فيه".