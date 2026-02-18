واشنطن تفرض قيودا على 18 مسؤولا إيرانيا

أعلنت ، الأربعاء، عن فرض قيود على 18 مسؤولا إيرانيا.

وقالت الخارجية الأمريكية، "فرضنا قيودا على تأشيرات دخول على 18 مسؤولا إيرانيا وأفراد أسرهم المباشرين".

وأضافت "القيود تستهدف المسؤولين المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الإيرانيين".

يشار الى أن الرئيس الأمريكي ، وقع قبل أيام، أمرًا تنفيذيًا يقضي بفرض رسوم جمركية ثانوية على أي دولة تستورد سلعًا من .