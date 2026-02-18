البيت الأبيض: ترامب يعطي أولوية للحلول الدبلوماسية مع إيران

أعلن ، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي يعطي أولوية للحلول الدبلوماسية مع .





وقالت المتحدثة باسم كارولين ليفيت، "عمليتنا السابقة ضد دمرت منشآتها النووية"، مردفة "الرئيس يعطي أولوية للحلول الدبلوماسية مع إيران".وأضافت ليفيت "سيكون من الحكمة لإيران التوصل إلى اتفاق"، مؤكدة أن "هناك العديد من الأسباب والحجج التي يمكن تقديمها لتبرير توجيه ضربة ضد إيران".

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، "تم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لكننا ما زلنا بعيدين جدا عن التوصل إلى اتفاق"، مضيفة "من المتوقع أن يعود الإيرانيون إلينا بمزيد من التفاصيل خلال الأسبوعين المقبلين".



وانتهت الجولة الثانية من المفاوضات النووية بين وطهران، التي عقدت في جنيف اليوم الثلاثاء.



وأعلن أن المفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة جرت في "أجواء بناءة".