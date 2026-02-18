ترامب يحذر إيران في حال عدم إبرام اتفاق

حذر الرئيس الأمريكي ، اليوم الأربعاء، في حال عدم إبرام اتفاق.

وقال ، "إذا قررت عدم إبرام اتفاق فقد يصبح ضروريا أن تستخدم قاعدتها بجزيرة ".

وأضاف "سنستخدم قواعدنا في غارسيا وفيرفورد للقضاء على هجوم محتمل من نظام شديد الاضطراب والخطورة".



وكان أعلن، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي يعطي أولوية للحلول الدبلوماسية مع إيران.

وانتهت الجولة الثانية من المفاوضات النووية بين وطهران، التي عقدت في جنيف أمس الثلاثاء.

وأعلن أن المفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة جرت في "أجواء بناءة".