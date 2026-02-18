توقعات بضرب إيران "خلال أيام"

وذكرت صحيفة " " أن التقديرات داخل اسرائيل تشير إلى أن الرئيس الأميركي يميل نحو خيار شن هجوم عسكري واسع النطاق ضد أهداف إيرانية، وذلك في ظل تعثر المفاوضات ورفض للمطالب الأميركية.وقالت الصحيفة "تعتقد أن يميل إلى شن هجوم عسكري واسع النطاق على ، التي لا تقبل المطالب الأميركية في المفاوضات".وتابعت "في الوقت نفسه، تم تأجيل اجتماع السياسي-الأمني الذي كان من المتوقع أن يعقد غدا إلى يوم الأحد المقبل.. من دون إبلاغ الوزراء بسبب التأجيل".وأشارت الصحيفة إلى أن "الانطباع السائد في إسرائيل هو أن المهل الزمنية تتقلص. فبعد أن كان الحديث بالأمس يدور حول أسبوعين، وقبل ذلك حول مهلة شهر تقريبا، تشير الدلائل الآن إلى أن موضوع الهجوم بات مسألة أيام معدودة".من جهة أخرى، قالت إن هناك اعتبارات أخرى يمكن أن تؤجل بدء الهجوم، منها "انعقاد مجلس السلام الخميس في ، وعدم انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في قبل 22 فبراير، وبدء شهر رمضان اليوم. مع ذلك، يبقى غير واضح مدى أهمية هذه الاعتبارات بالنسبة لترامب نفسه".وكان ترامب هدد مرارا وتكرارا بتوجيه ضربة عسكرية لإيران في أوائل يناير ردا على مقتل آلاف المتظاهرين في احتجاجات غير مسبوقة، لكن إدارته تحولت إلى نهج المفاوضات المصحوبة بتعزيز عسكري هائل.ومع سير المفاوضات ببطء واللجوء إلى هذا القدر الكبير من الانتشار العسكري، رفع ترامب سقف التوقعات بشأن شكل أي هجوم في حال تعذر التوصل إلى اتفاق دبلوماسي.وتتمسك إيران باقتصار المفاوضات على برنامجها النووي، بينما تريد أن تشمل أيضا البرنامج الصاروخي ودعم أذرع طهران في المنطقة.وبعد جولة ثانية من المفاوضات في جنيف، الثلاثاء، صرح الجانبان أن المحادثات "أحرزت تقدما"، إلا أن الفجوات لا تزال واسعة، ولا يبدي المسؤولون الأميركيون تفاؤلا بشأن تضييقها.