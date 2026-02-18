الصفحة الرئيسية
كندا تعلن رفع بعض العقوبات عن سوريا
البث المباشر
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556534-639070412727022810.jpg
روسيا تعلن إنتاج أول لقاح في العالم لعلاج سرطان الجلد
دوليات
2026-02-18 | 15:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
46 شوهد
أعلن كبير أطباء الأورام في
وزارة الصحة الروسية
، أندريه كابيرين، أن
روسيا
أصبحت أول دولة في العالم تنتج لقاحا لعلاج سرطان الجلد الميلانيني (الميلانوما)، وبدأت في استخدامه.
وقال كابرين خلال جلسة عامة لمجلس
الاتحاد الروسي
:"طوّرنا هذا اللقاح بالتعاون مع
مركز غاماليا الروسي
لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، وكنا أوّل من بدأ باستخدامه على المرضى".
وأشار كابرين إلى أن الدواء الروسي التالي المُطور سيكون علاجا لسرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة.
ويطلق على لقاح سرطان الجلد الروسي الجديد اسم "نيو أونكو فاك"، وتم تطويره بالتعاون فيما بين مركز "بلوخين الروسي لأبحاث الأورام ومركز "غاماليا" الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويتم تصنيعه في
المركز الوطني
للأبحاث الطبية الإشعاعية التابع لوزارة
الصحة
الروسية، وقد منحت
وزارة الصحة
الموافقة على استخدام الدواء في الممارسة السريرية مطلع
ديسمبر
الماضي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
لقاح "كوفيد-19" يتسبب بكارثة في الولايات المتحدة والحصيلة 10 وفيات من الأطفال
01:00 | 2025-11-29
01:00 | 2025-11-29
روسيا تكتسح مجال الطب بلقاح مبتكر للإنفلونزا
07:06 | 2026-02-06
07:06 | 2026-02-06
السوداني يصدر توجيها يخص اول نافذة على العالم لاستيراد الغاز بتقنيات عالية
10:32 | 2026-01-18
10:32 | 2026-01-18
شراب طبيعي لعلاج الصداع النصفي.. هل تعرفه
09:06 | 2025-12-23
09:06 | 2025-12-23
لقاح
سرطان الجلد
مجلس الاتحاد الروسي
وزارة الصحة الروسية
مركز غاماليا الروسي
الاتحاد الروسي
المركز الوطني
مجلس الاتحاد
وزارة الصحة
مجلس ال
