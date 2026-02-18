الصفحة الرئيسية
روسيا تحذر: التصعيد ضد إيران لعب بالنار
الهند واليابان.. حديث عن اتفاق جديد يخص العلاقات
دوليات
2026-02-18 | 14:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
29 شوهد
تكتسب العلاقات القوية بين
اليابان
والهند، زخمًا متجددًا بفضل التبادلات الثقافية المتنامية، وتعميق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، فضلًا عن الرؤية المشتركة للسلام في منطقة المحيطين
الهندي
والهادئ والاستقرار العالمي.
ويعكس هذا التعزيز في الصداقة برنامج التبادل الشعبي وتزايد الاستثمارات اليابانية، والتعاون في
التقنيات المتقدمة
. واليوم، يمكن ملاحظة تطورات واضحة في هذا الصدد، حيث يبذل البلدان جهودًا حثيثة لتعزيز صداقتهما.
وعندما زار
رئيس الوزراء
الهندي
اليابان
في أغسطس 2025، صرّح شيغيرو إيشيبا، رئيس الوزراء الياباني آنذاك، بأن العلاقات الثنائية قد حققت تقدمًا كبيرًا خلال عقد من الزمن. كما وعد باستغلال القمة للارتقاء بالشراكة إلى مستويات أعلى، مؤكدًا على أهمية التعاون الأمني.
وقال: "تتشارك اليابان والهند، اللتان تتشاركان القيم الأساسية، مسؤولية الحفاظ على نظام دولي حر ومنفتح قائم على سيادة القانون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتعزيزه. ومع تزايد حالة عدم اليقين في الوضع الدولي، يتعين على اليابان والهند توحيد جهودهما لضمان السلام والاستقرار في المنطقة".
وتعهدا بتعزيز "
الشراكة الاستراتيجية
والعالمية الخاصة" في مختلف المجالات، حيث سلط إيشيبا الضوء على نجاح التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والتصنيع والتكنولوجيا. وأضافت
وزارة الخارجية اليابانية
: "اتفق الزعيمان أيضًا على أن اليابان والهند ستبنيان علاقة تكاملية في المستقبل، تستفيد من نقاط قوة كل منهما، وتعملان معًا على خلق القيم الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه الأجيال القادمة".
وعندما التقى رئيس الوزراء الهندي
ناريندرا مودي
برئيسة الوزراء اليابانية الحالية سناء تاكايتشي في
ديسمبر
2025، اتفقا أيضًا على تطوير الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين الهند واليابان.
وفي إطار خطة العمل اليابانية
الهندية
لتبادل الموارد البشرية والتعاون، يُخطط لتبادل ثنائي لـ 500 ألف شخص خلال السنوات الخمس المقبلة. ويهدف البلدان إلى تعزيز التصور المتبادل، بما في ذلك تسهيل التبادل الثقافي والتعليمي والشعبي، والاستفادة من أوجه التكامل الاقتصادي، إلى جانب التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والأمني.
وقال مودي: "وضعنا خارطة طريق للسنوات القادمة، ستركز على قطاعات مثل الاستثمار والابتكار والبيئة والتكنولوجيا والصحة والتنقل والتبادلات الشعبية والشراكات بين الولايات والمحافظات".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
