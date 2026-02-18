إيران تصدر إشعارا للملاحة الجوية قبل إطلاق صواريخ

أصدرت ، الأربعاء، إشعارا للملاحة الجوية بشأن عزمها إطلاق صواريخ من جنوب البلاد، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وأوضحت الأميركية أن أصدرت إشعارا للملاحة الجوية يفيد بأنها تخطط لإطلاق صواريخ في مناطق مختلفة من جنوب البلاد يوم الخميس.

يشار إلى أن الأميركية، كشفت أن قادة إيران يريدون التوصل إلى اتفاق نووي مع ، لكنهم يسارعون في الوقت ذاته إلى الاستعداد للحرب في حال فشل المحادثات بين البلدين.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة الأميركية، نشرت قواتها، وفوضت صلاحيات اتخاذ القرار على نطاق واسع، كما حصّنت مواقعها النووية ووسّعت حملتها لقمع المعارضة الداخلية، وتعكس هذه التحركات بحسب صحيفة وول الأميركية، اعتقاد القادة بأن بقاء النظام على المحك.