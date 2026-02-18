واشنطن تخطط لسحب جميع قواتها من سوريا

كشف مسؤولون أمريكيون، الأربعاء، أن بصدد سحب جميع قواتها من .

ونقلت "وول " عن مسؤولين أمريكيين، " بصدد سحب جميع قواتها البالغ عددها نحو 1000 جندي من ".

وأضافوا "القوات الأمريكية ستنسحب من مواقعها المتبقية بسوريا خلال الشهرين المقبلين".

ولفت المسؤولون الى أن "سحب القوات من سوريا غير مرتبط بنشر قوات بالمنطقة تحسبا لهجوم على إيرانط، مضيفين " قررت أن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا لم يعد ضروريا".