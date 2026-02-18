موسكو تكشف حقيقة الاتهامات الأمريكية بانتهاك "الوقف النووي"

وقال بيسكوف: "صدرت تصريحات (من الولايات المتحدة) عن الانسحاب من الوقف الاختياري للتجارب النووية، وادعوا أن الصينيين والروس انتهكوا الوقف الاختياري، لكن هذا غير صحيح، لم يخرقه لا الصينيون ولا الروس، لقد سمعنا تصريحات من بأن بكين ترفض بشدة هذه الاتهامات وتظل ملتزمة بالوقف الاختياري".وجاءت تصريحات بيسكوف ردا على اتهامات أمريكية جددها لشؤون مراقبة الأسلحة، ياه، الثلاثاء، زعم فيها أن "أعدت تجارب بقوة معلنة تصل إلى مئات الأطنان"، مدعيا أن بكين أجرت إحدى هذه التجارب في 22 يونيو 2020 في موقع قرب بحيرة لوب نور بشينجيانغ.واتهم ياه الصين بالسعي إلى "زيادة ترسانتها النووية بسرعة لتحقيق التكافؤ مع القوى النووية الرائدة"، منتقدا ما وصفه بـ"تصريحاتها القديمة حول مراقبة التسلح"، متسائلا: "هل تعتقدون حقا أن الصين ستهتم بمراقبة الأسلحة بعد أن تحقق التكافؤ أو حتى أن تتجاوزه؟ أعتقد أننا نعرف الإجابة".من جانبه، كان ممثل الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ، قد صرح بأن اتهامات للصين بإجراء تجارب نووية "لا أساس لها من على الإطلاق".