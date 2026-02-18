Alsumaria Tv
مجلس السلام يتجه لإقرار قواعد عمله

دوليات

2026-02-18 | 16:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مجلس السلام يتجه لإقرار قواعد عمله
المصدر:
Sky News عربية
125 شوهد

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، بأن "مجلس السلام" يعتزم إقرار مبادئه المنظمة وبدء نشاطه المالي رسميا اليوم الخميس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يصادق المجلس في جلسته التأسيسية الخميس في واشنطن على القواعد المنظمة لعمله، بما في ذلك إمكانية جمع الأموال، وفتح حسابات مصرفية، والعمل بصورة مالية.

وقالت إنه وفقا للوثيقة التي أرسلت إلى الدول التي ستشارك في الاجتماع الأول، فإن تمويل مجلس السلام سيكون "من الدول الأعضاء، ومن دول أخرى، ومنظمات أو مصادر إضافية".

وكشف البيت الأبيض، أن الرئيس ⁠الأميركي دونالد ترامب سيستضيف الخميس اجتماع مجلس السلام وسيعلن أن أعضاء في المجلس تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار مخصصة للجهود الإنسانية وإعادة البناء في غزة.

وأضاف أن أكثر من 20 دولة ستشارك في اجتماع مجلس السلام الذي سيناقش الجهود الإنسانية وتوفير الأمن في غزة.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
