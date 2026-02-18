مجلس السلام يتجه لإقرار قواعد عمله

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يصادق المجلس في جلسته التأسيسية الخميس في على القواعد المنظمة لعمله، بما في ذلك إمكانية جمع الأموال، وفتح حسابات مصرفية، والعمل بصورة مالية.وقالت إنه وفقا للوثيقة التي أرسلت إلى الدول التي ستشارك في الاجتماع الأول، فإن تمويل مجلس السلام سيكون "من الدول الأعضاء، ومن دول أخرى، ومنظمات أو مصادر إضافية".وكشف ، أن الرئيس ⁠الأميركي سيستضيف الخميس اجتماع مجلس السلام وسيعلن أن أعضاء في المجلس تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار مخصصة للجهود الإنسانية وإعادة البناء في .وأضاف أن أكثر من 20 دولة ستشارك في اجتماع مجلس السلام الذي سيناقش الجهود الإنسانية وتوفير الأمن في غزة.