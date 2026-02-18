تعزيزات عسكرية أمريكية في بحر العرب

وأشارت "سنتكوم" إلى أن هذه المقاتلات تابعة لسرب المقاتلات الضاربة 14، لافتا إلى أنه "عند إطلاقها بواسطة القطّار من على متن حاملة الطائرات، يمكن لطائرة "سوبر هورنيت" أن تتحول من التوقف التام إلى التحليق في الجو في أقل من 3 ثوان".ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من تأكيد أن "فنيي الصيانة قاموا بإجراء فحص وقائي لمعدات الهبوط (عجلات الهبوط) لطائرة من طراز KC-135 Stratotanker في إحدى القواعد بمنطقة الشرق الأوسط"، حيث أوضحت أن "هذه الفحوصات الروتينية تساعد على اكتشاف المشكلات مبكرا والحفاظ على جاهزية أسطول طائرات التزويد بالوقود للتحليق".وتعكس الخطوة تصعيدا عسكريا متزامنا مع حراك دبلوماسي بشأن الملف النووي الإيراني، وتأتي بعد أيام من إرسال حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة، في مؤشر على استعدادات عسكرية متزايدة تحسبا لأي تطورات محتملة مع .