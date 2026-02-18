روسيا تحذر: التصعيد ضد إيران لعب بالنار

وقال وفق قناة "العربية" : "أتابع عن كثب ردود الفعل على ما يحدث في المنطقة – ردود فعل وممالك . لا أحد يريد تصعيدا جديدا. الجميع يدرك أن هذا لعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الإسرائيلي "يصر بنشاط كبير على اتخاذ إجراءات جذرية ضد ، مما يقوض حقوقها المشروعة القائمة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى".وحذر لافروف من أن "هذه الاستفزازات قد تقوض الاتجاه الإيجابي الذي نشهده في السنوات الأخيرة، حيث تقيم دول لدول علاقات مع جمهورية "، مشددا على أن "المرحلة الأساسية هنا كانت تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران".وكشف وزير الخارجية الروسي أن "الإشارات التي ترسلها الدول العربية إلى تدعو بوضوح إلى ضبط النفس والبحث عن اتفاقات لا تنتقص، من ناحية، من الحقوق المشروعة لإيران، وتضمن، من ناحية أخرى، لا سيما من خلال أنشطة التحقق، أن إيران لديها برامج سلمية حصراً في مجال تخصيب اليورانيوم".