زلزال يضرب جنوب إيران

ضرب بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جنوب في فجر اليوم الخميس، حسبما أفاد مركز "جي إف زد" الألماني لأبحاث علوم الأرض.

الزلزال عند الساعة 03.43 بتوقيت غرينتش على عمق 10 كيلومترات. ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار.