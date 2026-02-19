إحباط محاولة فرار 6 آلاف سجين من داعش.. ما علاقة بغداد؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير في رمضان
من
05:50 AM
الى
07:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تحذر: التصعيد ضد إيران لعب بالنار
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556547-639070809068703424.jpeg
إحباط محاولة فرار 6 آلاف سجين من داعش.. ما علاقة بغداد؟
دوليات
2026-02-19 | 01:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
12,601 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أحبطت
الولايات المتحدة
ما وصفه مسؤول استخباراتي كبير بمحاولة فرار "شبه كارثية" لنحو 6 آلاف من أخطر معتقلي
داعش
من سجون في شمال
سوريا
، خلال عملية سرية لنقلهم إلى
العراق
خلال بضعة أسابيع.
وبحسب المسؤول، تصاعدت المخاوف مع اشتباكات في الشمال السوري وتراجع قدرة "قوات
سوريا
الديمقراطية" على تأمين السجون، ما دفع
واشنطن
إلى تنسيق استخباراتي ودبلوماسي وعسكري مكثف مع
بغداد
لنقل المعتقلين إلى منشأة قرب
مطار بغداد الدولي
تحت سلطة
الحكومة العراقية
.
وقال المسؤول لشبكة "
فوكس
نيوز" الأمريكية إن "هذا النوع من عمليات الفرار من السجون كان يمكن أن يغير المنطقة، وربما العالم بأسره بين عشية وضحاها"، واصفا معتقلي "
داعش
" أولئك بأنهم "أسوأ الأسوأ" من بين عناصر التنظيم.
وقال المسؤول إن "الحكومة العراقية فهمت حجم المخاطر. فبغداد كانت لديها دوافعها الخاصة للتحرك بسرعة، خشية أنه إذا نجح آلاف المعتقلين في الفرار، فإنهم قد يعبرون الحدود ويعيدون إحياء تهديد لا يزال
العراق
يتذكره بمرارة".
ولفت المسؤول إلى أن "فرق من
مكتب التحقيقات الفيدرالي
تتولى حاليا تسجيل هؤلاء بيومتريا تمهيدا لملاحقات قضائية، فيما تضغط
وزارة الخارجية الأمريكية
على دولهم الأصلية لاستعادتهم، في حين تبقى عائلاتهم في مخيم
الهول
تحت إدارة دمشق، في ملف يصفه مسؤولون غربيون بأنه "مقلق للغاية" أمنيا وإنسانيا".
وقال المسؤول إن "المخيمات نفسها كانت تخضع لترتيبات منفصلة، وإن المسؤولية عنها تغيرت مع تبدل السيطرة على الأرض".
وبحسب قوله، توصلت قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية إلى تفاهم يقضي بأن تتسلم دمشق إدارة مخيم الهول الذي يضم آلاف النساء والأطفال المرتبطين بداعش.
وأضاف المسؤول: "كما ترون على
وسائل التواصل الاجتماعي
، يجري إفراغ مخيم الهول تقريبا"، مشيرا إلى أن "
الحكومة السورية
تبدو وكأنها قررت إطلاق سراحهم"، وهو سيناريو وصفه بأنه "مزعج للغاية" بالنسبة لأمن المنطقة.
ولفت تقرير "فوكس نيوز" إلى أن مصير هذه العائلات اعتبر منذ فترة طويلة واحدا من أكثر ملفات نظام احتجاز داعش تعقيدا.
فالكثير من الأطفال نشؤوا في المخيمات بعد فقدان التنظيم لسيطرته الإقليمية، وبعضهم بات الآن يقترب من سن القتال، ما يثير مخاوف من تجدد التطرف والتجنيد مستقبلا.
وقال المسؤول إنه في الوقت الراهن، تتابع وكالات الاستخبارات التطورات عن كثب عقب عملية سريعة تعتقد أنها منعت آلاف المقاتلين المخضرمين من العودة دفعة واحدة إلى ساحة المعركة وإعادة إشعال قوة داعش القتالية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
معلومات عن فرار أفراد وعائلات من تنظيم "داعش" من مخيم الهول
07:10 | 2026-01-29
إحباط محاولة ترويج عملة مزيفة وضبط أكثر من 41 ألف دولار في البصرة
15:37 | 2026-02-10
ما حقيقة هروب سجين من مستشفى في كركوك؟
08:21 | 2026-02-10
إحباط محاولة إدخال 18 كغم من المخدرات باستخدام "بالونات" على حدود الأنبار (صور)
05:33 | 2025-12-03
فرار
داعش
وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب التحقيقات الفيدرالي
وسائل التواصل الاجتماعي
مطار بغداد الدولي
الحكومة العراقية
الولايات المتحدة
الحكومة السورية
وزارة الخارجية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عبارات ورسائل تهنئة بشهر رمضان المبارك.. اليكم مجموعة منها
علم وعالم
36.1%
05:24 | 2026-02-18
عبارات ورسائل تهنئة بشهر رمضان المبارك.. اليكم مجموعة منها
05:24 | 2026-02-18
مجلس النواب يُصوت على عمار موسى امينا لبغداد وعلى يار الله رئيساً لاركان الجيش
سياسة
23.64%
06:51 | 2026-02-17
مجلس النواب يُصوت على عمار موسى امينا لبغداد وعلى يار الله رئيساً لاركان الجيش
06:51 | 2026-02-17
إحباط محاولة فرار 6 آلاف سجين من داعش.. ما علاقة بغداد؟
دوليات
21.64%
01:52 | 2026-02-19
إحباط محاولة فرار 6 آلاف سجين من داعش.. ما علاقة بغداد؟
01:52 | 2026-02-19
انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وامريكا في جنيف
دوليات
18.62%
07:40 | 2026-02-17
انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وامريكا في جنيف
07:40 | 2026-02-17
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير في رمضان
الإطار الحائر ينعش سوق الشائعات - من الأخير في رمضان - حلقة ١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-18
من الأخير في رمضان
الإطار الحائر ينعش سوق الشائعات - من الأخير في رمضان - حلقة ١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-18
رمضان والناس
بغداد الصدرية - رمضان والناس - الحلقة ١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-18
رمضان والناس
بغداد الصدرية - رمضان والناس - الحلقة ١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-18
اوگف داگلك
اوكف داكلك - حلقة ١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-18
اوگف داگلك
اوكف داكلك - حلقة ١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-18
ليلة رمضانية
شاهندة - ليلة رمضانية - الحلقة ١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-18
ليلة رمضانية
شاهندة - ليلة رمضانية - الحلقة ١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-18
بال 90
شارع المتنبي - بال90 - الحلقة ١ | رمضان 2026
14:00 | 2026-02-18
بال 90
شارع المتنبي - بال90 - الحلقة ١ | رمضان 2026
14:00 | 2026-02-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-18
تاخذ لو تنطي؟
بوكس بالكرادة محد يقبل ياخذه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-18
تاخذ لو تنطي؟
بوكس بالكرادة محد يقبل ياخذه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-18
الله بالخير
في شهر الخير كلنا نسوّي الخير - اللّه بالخير - الحلقة ١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-18
الله بالخير
في شهر الخير كلنا نسوّي الخير - اللّه بالخير - الحلقة ١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-18
سوشيل رمضان
النظام المروري الجديد بين التفاؤل والانتقاد! - سوشيل رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
سوشيل رمضان
النظام المروري الجديد بين التفاؤل والانتقاد! - سوشيل رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
الأكثر مشاهدة
من الأخير في رمضان
الإطار الحائر ينعش سوق الشائعات - من الأخير في رمضان - حلقة ١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-18
من الأخير في رمضان
الإطار الحائر ينعش سوق الشائعات - من الأخير في رمضان - حلقة ١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-18
رمضان والناس
بغداد الصدرية - رمضان والناس - الحلقة ١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-18
رمضان والناس
بغداد الصدرية - رمضان والناس - الحلقة ١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-18
اوگف داگلك
اوكف داكلك - حلقة ١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-18
اوگف داگلك
اوكف داكلك - حلقة ١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-18
ليلة رمضانية
شاهندة - ليلة رمضانية - الحلقة ١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-18
ليلة رمضانية
شاهندة - ليلة رمضانية - الحلقة ١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-18
بال 90
شارع المتنبي - بال90 - الحلقة ١ | رمضان 2026
14:00 | 2026-02-18
بال 90
شارع المتنبي - بال90 - الحلقة ١ | رمضان 2026
14:00 | 2026-02-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-18
تاخذ لو تنطي؟
بوكس بالكرادة محد يقبل ياخذه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-18
تاخذ لو تنطي؟
بوكس بالكرادة محد يقبل ياخذه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-18
الله بالخير
في شهر الخير كلنا نسوّي الخير - اللّه بالخير - الحلقة ١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-18
الله بالخير
في شهر الخير كلنا نسوّي الخير - اللّه بالخير - الحلقة ١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-18
سوشيل رمضان
النظام المروري الجديد بين التفاؤل والانتقاد! - سوشيل رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
سوشيل رمضان
النظام المروري الجديد بين التفاؤل والانتقاد! - سوشيل رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
اخترنا لك
أبٌ لشهيد واجه مصيره وحيداً.. حكاية أحمد ترمس "حارس طلوسة" الذي افتدى أهله بدمه
04:55 | 2026-02-19
تصعيد خطير.. هجوم روسي واسع على قطاع الطاقة في أوكرانيا
04:47 | 2026-02-19
الحرس الثوري يعلن استعداده للسيطرة على مضيق هرمز
03:54 | 2026-02-19
ترامب يهنئ بحلول شهر رمضان المبارك
03:35 | 2026-02-19
زلزال يضرب جنوب إيران
00:22 | 2026-02-19
روسيا تحذر: التصعيد ضد إيران لعب بالنار
17:31 | 2026-02-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.